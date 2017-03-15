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15.03.2017

Вниманию водителей

Парковать авто запретят на одном из участков в центре Петрозаводска

В карельской столице ради дорожной безопасности решили установить новый знак на проспекте Ленина.

Как сообщили в мэрии города, автолюбителям запретят остановку транспортных средств по проспекту Ленина на участке от улицы Анохина до въезда во дворы между домами №36 и №38 с установкой соответствующих знаков 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор».

Эти изменения вводят, чтобы повысить безопасность дорожного движения, предупредить дорожно-транспортные происшествия и снизить тяжесть их последствий. Новый знак начнет действовать с 5 апреля.


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  • сначала даём разрешение на открытие банков, магазинов, кафе , а затем перекрываем остановку автомобилей и это по- нашему (Гость)
    15.03.2017 16:08:50
    +1 1-1


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