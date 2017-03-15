Вниманию водителей

Парковать авто запретят на одном из участков в центре Петрозаводска

В карельской столице ради дорожной безопасности решили установить новый знак на проспекте Ленина.





Как сообщили в мэрии города, автолюбителям запретят остановку транспортных средств по проспекту Ленина на участке от улицы Анохина до въезда во дворы между домами №36 и №38 с установкой соответствующих знаков 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор».





Эти изменения вводят, чтобы повысить безопасность дорожного движения, предупредить дорожно-транспортные происшествия и снизить тяжесть их последствий. Новый знак начнет действовать с 5 апреля.





15.03.2017