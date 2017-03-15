Новый подход

«Карбон-шунгит» намерены оставить в госсобственности Карелии

Предприятие «Карбон-шунгит» хотят изъять из программы приватизации госимущества республики.





Руководитель региона продолжает рабочие встречи с фракциями политических партий, представленных в парламенте Карелии. Сегодня Артур Парфенчиков поговорил с депутатами, членами Либерально-демократической партии России: координатором регионального отделения ЛДПР Евгением Беседным, руководителем фракции Алексеем Орловым, депутатом Тимуром Зорняковым.





- На предыдущих встречах с представителями фракций КПРФ и Справедливой России мы обсудили серьезные вопросы, которые волнуют граждан. Поступили конкретные, дельные предложения. Уверен, мы с вами найдем точки взаимодействия по развитию республики и решению проблем в интересах всех жителей Карелии, - сказал, открывая встречу, Артур Парфенчиков.





Представители ЛДПР со своей стороны обратили внимание на проблемы, которые они считают самыми острыми и актуальными. Так, депутатов тревожат планы приватизации уникального даже в масштабах России предприятия «Карбон-шунгит».





Артур Парфенчиков сообщил, что считает необходимым исключить предприятие «Карбон-шунгит» из программы приватизации государственного имущества республики. Соответствующий законопроект будет рассмотрен на предстоящей сессии Заксобрания Карелии.





Вопросы продажи государственных предприятий в частные руки должны решаться положительно, только если есть надежные, вызывающие доверие инвесторы, готовые вкладываться в развитие производства. Это касается как промышленных предприятий, так и сельского хозяйства, добавил врио главы Карелии.





- К вопросам приватизации будем подходить очень взвешенно и тщательно, - подчеркнул руководитель региона.





Много внимания на встрече депутаты уделили и вопросам охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов: представители фракции ЛДПР входят в профильный парламентский комитет. В частности, речь шла о проблеме качества питьевой воды, которая особенно остро стоит в Медвежьегорском районе и ряде других муниципальных образований. Для строительства и реконструкции объектов водоснабжения необходима помощь федерального центра, считают депутаты. Тимур Зорняков также поднял проблему лесовосстановления. В этой области также нужны действия на федеральном уровне, уверен он.





Артур Парфенчиков пообещал, что он лично и правительство республики будут тесно работать с Советом Федерации, Государственной Думой по решению актуальных для республики проблем. При подготовке законодательных инициатив от региона очень важно сотрудничество экспертов, профильных министерств и региональных законодателей, считает врио главы Карелии.





15.03.2017