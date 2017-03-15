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15.03.2017

Рабочие вопросы

Врио главы Карелии встретился с начальником Северо-Западного регионального центра МЧС

В ходе встречи обсуждалось взаимодействие при решении вопросов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Республику посетил начальник Северо-Западного регионального центра МЧС России генерал-лейтенант внутренней службы Игорь Панин. Он встретился с Артуром Парфенчиковым и руководителем карельского ведомства Сергеем Шугаевым, который доложил об оснащенности федеральных пожарно-спасательных подразделений.

- Новая техника поступает на вооружение ежегодно, в этом году уже состоялась поставка 20 единиц техники и пожарно-спасательного оборудования, в том числе 10 беспилотных летательных аппаратов, различной инженерной и транспортной техники, - сказал Сергей Шугаев.

Так как Карелия активно развивается в туристическом направлении, Артур Парфенчиков особо отметил важность организации обеспечения безопасности гостей республики, круглогодично прибывающих для активного отдыха. В первую очередь врио главы предложил обратить внимание на создание дополнительной инфраструктуры для обеспечения безопасного приема туристов.

- Поток туристов будет только увеличиваться, особенно в Северном Приладожье, к тому же в этом районе сейчас идет строительство нескольких туристских объектов, - подчеркнул Артур Парфенчиков, - поэтому необходимо рассмотреть вопрос о создании на данной территории пожарно-спасательных постов.

Игорь Панин на встрече обозначил такой важный вопрос как развитие добровольчества и волонтерства. Принято решение о проведении республиканского совещания добровольных организаций с привлечением глав муниципальных образований на базе Центра управления в кризисных ситуациях МЧС республики.


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