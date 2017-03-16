Разговор по душам

Врио главы Карелии встретился с учителями из районов и городов республики

Артур Парфенчиков посетил Карельский институт развития образования, познакомился с учреждением и пообщался с представителями педагогической общественности.





Карельский институт развития образования в следующем году отметит 80-летие. Здесь педагоги повышают квалификацию, проходят профессиональную переподготовку. Также институт занимается проведением научных исследований, мониторингов, ведет консультационную деятельность, проводит научную экспертизу программ и проектов.





Со структурным подразделением Института - Центром этнокультурного образования – познакомился врио главы Карелии Артур Парфенчиков. Специалисты Центра рассказали о работе, направленной на поддержку изучения национальных языков и предметов региональной направленности в школах, проводимых мероприятиях и образовательных программах, показали учебные пособия.





Особая гордость - учебно-методический комплект «Моя Карелия». В начальной школе изучают предмет «Моя Карелия», в основной – «Край, в котором я живу», в старших классах – «История Карелии».





- Такого комплекта нет ни в одном регионе России. И у нас это введено в учебный план как обязательный предмет, - подчеркнул министр образования Александр Морозов.

Отдельного внимания врио главы удостоилась лаборатория, где учителей учат пользоваться моделями и оборудованием, которые детям предлагают в школах и детских садах, рекомендуют использовать в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья.





После этого состоялась встреча с педагогами, на которой были затронуты актуальные темы образования в Карелии. Разговор получился честным и откровенным.

Одним из первых стал активно обсуждаемый в республике вопрос строительства новых школ.





- В этом году начнется строительство школы в поселке Ледмозеро. Сейчас согласовываем последние технические моменты, чтобы это строительство началось и своевременно было завершено. Со следующего года планируем строить две крупные школы в Петрозаводске. Этими вопросом мы сейчас будем заниматься, работая с федеральными целевыми программами, - сказал Артур Парфенчиков.





Прозвучал и вопрос о привлечении молодых специалистов в районы, о возвращении к прежней традиции распределения для молодых педагогов после окончания учебного заведения.





- Недавно обсуждали подобную проблему по врачам. Я говорил уже это главам местного самоуправления: молодые педагоги и молодые врачи - это ваш золотой фонд. Если от вас уехал специалист, вы обеднили свой район, нанесли колоссальный ущерб своему населению. С молодыми педагогами надо работать. Они теряются по недогляду местного самоуправления, - ответил руководитель региона. - По поводу распределения, я считаю, что если образование бесплатное, то государство имеет право попросить несколько лет отработать в том месте, где это необходимо. Этот вопрос надо прорабатывать.





Молодая мама-педагог предложила сделать педагогическим работникам отдельную программу или льготы, чтобы дети могли пойти в ясли-сад с 1,5 лет, а мамы могли вернуться на работу в образовательные организации.





К обсуждению подключился министр образования Александр Морозов:





- С 2016 года все дети от 3 до 6 лет местами обеспечены. Очередь детей от 2-х лет – 4 тысячи в Петрозаводске. Эту проблему решать начали. Новые сады уже принимают таких малышей. В том числе и за счет того, что в новых зданиях дошкольных учреждений конструктивно предусмотрена возможность увеличения числа воспитанников. Надо строить сады и эффективно использовать те места, которые есть.





Что касается льгот для педагогов. До 2013 года у детей педагогов было преимущественное право на зачисление в дошкольное учреждение. По новому закону, к сожалению, таких льгот нет. Мы уже несколько раз обращались в Минобрнауки России. Действительно, то, что педагог не может устроить ребенка в детский сад, ведет к тому, что мы не можем открыть дополнительные классы. Но пока вопрос не решен.





По окончании встречи Артур Парфенчиков поблагодарил педагогов:





- Большое вам спасибо и низкий поклон за труд. Мы будем откликаться на ваши просьбы и предложения, будем стараться работать так, чтобы наше образование было обеспеченным и, как следствие этого, эффективным.





16.03.2017