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16.03.2017

Разговор по душам

Врио главы Карелии встретился с учителями из районов и городов республики

Артур Парфенчиков посетил Карельский институт развития образования, познакомился с учреждением и пообщался с представителями педагогической общественности.

Карельский институт развития образования в следующем году отметит 80-летие. Здесь педагоги повышают квалификацию, проходят профессиональную переподготовку. Также институт занимается проведением научных исследований, мониторингов, ведет консультационную деятельность, проводит научную экспертизу программ и проектов.

Со структурным подразделением Института - Центром этнокультурного образования – познакомился врио главы Карелии Артур Парфенчиков. Специалисты Центра рассказали о работе, направленной на поддержку изучения национальных языков и предметов региональной направленности в школах, проводимых мероприятиях и образовательных программах, показали учебные пособия.

Особая гордость - учебно-методический комплект «Моя Карелия». В начальной школе изучают предмет «Моя Карелия», в основной – «Край, в котором я живу», в старших классах – «История Карелии».

- Такого комплекта нет ни в одном регионе России. И у нас это введено в учебный план как обязательный предмет, - подчеркнул министр образования Александр Морозов.
Отдельного внимания врио главы удостоилась лаборатория, где учителей учат пользоваться моделями и оборудованием, которые детям предлагают в школах и детских садах, рекомендуют использовать в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья.

После этого состоялась встреча с педагогами, на которой были затронуты актуальные темы образования в Карелии. Разговор получился честным и откровенным.
Одним из первых стал активно обсуждаемый в республике вопрос строительства новых школ.

- В этом году начнется строительство школы в поселке Ледмозеро. Сейчас согласовываем последние технические моменты, чтобы это строительство началось и своевременно было завершено. Со следующего года планируем строить две крупные школы в Петрозаводске. Этими вопросом мы сейчас будем заниматься, работая с федеральными целевыми программами, - сказал Артур Парфенчиков.

Прозвучал и вопрос о привлечении молодых специалистов в районы, о возвращении к прежней традиции распределения для молодых педагогов после окончания учебного заведения.

- Недавно обсуждали подобную проблему по врачам. Я говорил уже это главам местного самоуправления: молодые педагоги и молодые врачи - это ваш золотой фонд. Если от вас уехал специалист, вы обеднили свой район, нанесли колоссальный ущерб своему населению. С молодыми педагогами надо работать. Они теряются по недогляду местного самоуправления, - ответил руководитель региона. - По поводу распределения, я считаю, что если образование бесплатное, то государство имеет право попросить несколько лет отработать в том месте, где это необходимо. Этот вопрос надо прорабатывать.

Молодая мама-педагог предложила сделать педагогическим работникам отдельную программу или льготы, чтобы дети могли пойти в ясли-сад с 1,5 лет, а мамы могли вернуться на работу в образовательные организации.

К обсуждению подключился министр образования Александр Морозов:

- С 2016 года все дети от 3 до 6 лет местами обеспечены. Очередь детей от 2-х лет – 4 тысячи в Петрозаводске. Эту проблему решать начали. Новые сады уже принимают таких малышей. В том числе и за счет того, что в новых зданиях дошкольных учреждений конструктивно предусмотрена возможность увеличения числа воспитанников. Надо строить сады и эффективно использовать те места, которые есть.

Что касается льгот для педагогов. До 2013 года у детей педагогов было преимущественное право на зачисление в дошкольное учреждение. По новому закону, к сожалению, таких льгот нет. Мы уже несколько раз обращались в Минобрнауки России. Действительно, то, что педагог не может устроить ребенка в детский сад, ведет к тому, что мы не можем открыть дополнительные классы. Но пока вопрос не решен.

По окончании встречи Артур Парфенчиков поблагодарил педагогов:

- Большое вам спасибо и низкий поклон за труд. Мы будем откликаться на ваши просьбы и предложения, будем стараться работать так, чтобы наше образование было обеспеченным и, как следствие этого, эффективным.


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  • ни о чем.. (Гость)
    16.03.2017 21:33:27
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    17.03.2017 08:42:37
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    18.03.2017 02:04:37
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