Причуды погоды

Ураганный ветер прогнозируют в Карелии

МЧС республики предупреждает, что сегодня в регионе снова усилится ветер.





Синоптики обещают ухудшение погоды в Карелии. Сегодня, 17 марта, сильный ветер подует с юга и юго-запада. Днем в большинстве районов ожидают порывы до 15-20 метров в секунду.





Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом линий связи, электропередач, нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов в результате роста нагрузок на электросети, нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП.





17.03.2017