17.03.2017
Причуды погоды
Ураганный ветер прогнозируют в Карелии
МЧС республики предупреждает, что сегодня в регионе снова усилится ветер.
Синоптики обещают ухудшение погоды в Карелии. Сегодня, 17 марта, сильный ветер подует с юга и юго-запада. Днем в большинстве районов ожидают порывы до 15-20 метров в секунду.
Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом линий связи, электропередач, нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов в результате роста нагрузок на электросети, нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП.