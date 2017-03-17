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17.03.2017

Поездки по районам

Артур Парфенчиков осмотрел комбинат «Карельский окатыш»

В рамках поездки по северным районам республики врио главы Карелии посетил Костомукшу, где встретился с коллективом горнодобывающего комбината.

В ходе первого визита в Костомукшу в качестве руководителя региона Артур Парфенчиков побывал на комбинате «Карельский окатыш», который входит в горнодобывающий дивизион ПАО «Северсталь».

В сопровождении генерального директора АО «Карельский окатыш» Максима Воробьева руководитель региона посетил смотровую площадку центрального карьера, осмотрел цеха и встретился с представителями трудового коллектива.

На встрече обсуждались вопросы, волнующие всех жителей Костомукши. Это транспортное сообщение, коммунальные платежи и другие темы, касающиеся жизни в районах и городах республики.

Первую из этих тем Артур Парфенчиков пообещал поднять на запланированной 7 апреля встрече с министром транспорта России Максимом Соколовым. Жители Костомукши нуждаются в организации авиарейсов в Петрозаводск и другие города, а также просят оказать содействие в строительстве автовокзала и упорядочить автобусные маршруты – как в самом городском поселении, так и за его пределами.

Один из работников завода спросил о способах привлечения молодых специалистов в республику.

− Ответ очень простой. Это инвестиции, создание наукоемких предприятий, культурной среды, развитие университета, − ответил врио главы.

Артур Парфенчиков рассказал собравшимся о реализации в республике инвестпроектов, в том числе о строящемся в Олонецком районе заводе по производству сыров и планах по открытию новых физкультурно-оздоровительных комплексов.

− Нам нужно в каждом населенном пункте, в каждом районе искать точки развития, − сказал Артур Парфенчиков.

Одной из таких точек является комбинат «Карельский окатыш». Предприятие занимает первое место в России по объему производства железорудных окатышей – изготавливает третью часть всей российской продукции подобного рода.

Горные работы на базе Костомукшского железорудного месторождения ведутся с 1982 года, но запас железной руды далеко не исчерпан. В рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» на горнодобывающем комбинате завершены ремонтные работы и установлено новое оборудование. Недавно предприятие стало производить окатыши прямого восстановления. Этот вид продукции позволит комбинату выйти на новые рынки сбыта.

В программу поездки врио главы Карелии входит посещение и других производственных предприятий, а также учреждений культуры.


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