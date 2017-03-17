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17.03.2017

Пойдет под суд

Житель Петрозаводска костылем до смерти избил нового знакомого

В карельской столице 37-летний местный житель сядет на скамью подсудимых.

По версии следствия, в сентябре 2016 года обвиняемый в Петрозаводске выпивал на улице в компании малознакомых мужчин. В это время между собравшимися вспыхнула ссора, во время которой мужчина напал на одного из участников конфликта и неоднократно ударил его металлическим костылем. От полученных травм потерпевший скончался.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.


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  • "Грабители, сволочи тыла как носит вас наша земля. Я чувствую многим могила придёт от мово костыля." Это не из этой песни персонаж ? (Гость)
    17.03.2017 13:56:36
    +1 -1


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