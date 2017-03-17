Пойдет под суд

Житель Петрозаводска костылем до смерти избил нового знакомого

В карельской столице 37-летний местный житель сядет на скамью подсудимых.





По версии следствия, в сентябре 2016 года обвиняемый в Петрозаводске выпивал на улице в компании малознакомых мужчин. В это время между собравшимися вспыхнула ссора, во время которой мужчина напал на одного из участников конфликта и неоднократно ударил его металлическим костылем. От полученных травм потерпевший скончался.





Сейчас обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.





17.03.2017