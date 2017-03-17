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17.03.2017

На заметку

ИФНС Петрозаводска приглашает на Дни открытых дверей

Городская налоговая служба готова всем желающим предоставить консультацию по системе налогообложения.

В Петрозаводске 14 и 15 апреля пройдут Дни открытых дверей в налоговой, посвященные вопросам декларирования доходов граждан.

Желающих подать налоговую декларацию 3-НДФЛ, получить консультацию по вопросам налогообложения, а также подключиться к электронному сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», ждут 14 апреля с 9.00 до 20.00 часов и 15 апреля с 10.00 до 15.00 по адресу: улица Московская, 12а.


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  • А 16-17 для избранных "как не платить налоги". Приходите, не  пожалеете. (Гость)
    17.03.2017 15:19:38
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