На заметку

ИФНС Петрозаводска приглашает на Дни открытых дверей

Городская налоговая служба готова всем желающим предоставить консультацию по системе налогообложения.





В Петрозаводске 14 и 15 апреля пройдут Дни открытых дверей в налоговой, посвященные вопросам декларирования доходов граждан.





Желающих подать налоговую декларацию 3-НДФЛ, получить консультацию по вопросам налогообложения, а также подключиться к электронному сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», ждут 14 апреля с 9.00 до 20.00 часов и 15 апреля с 10.00 до 15.00 по адресу: улица Московская, 12а.





17.03.2017