Решето, а не дороги

Мэрия Петрозаводска заставит подрядчиков залатать ямы по гарантии

В карельской столице снег снова сошел вместе с асфальтом. Теперь от дорожников ждут выполнения гарантийных обязательств.





Мэр города, спикер Петросовета и общественные контролеры проверили состояние дорожного покрытия на улицах Петрозаводска. В их числе и те, которые подрядчики отремонтируют в рамках гарантийных обязательств.





То, что в рамках прошлогоднего ремонта с обязательствами справились не все подрядчики, объезд показал сразу же. На первой же отремонтированной в прошлом году улице Ленинградской – дефекты и ямы в асфальте. Гарантийный ремонт проведет компания "Ремстройкомплект".













Председатель комитета по ЖКХ Денис Жердев доложил, что работы здесь начнутся, как только установится благоприятная погода. Пока же ямы на городских дорогах устраняют с помощью технологии холодного асфальта. Как, например, на улице Московской, где главе города и председателю Петросовета показали результат такого рода работ.





Еще одной точкой объезда стала улица Заводская, городские власти даже стали свидетелями последствий ДТП: автомобиль жительницы Петрозаводска угодил в большую яму. Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук сразу же акцентировал внимание директора организации - подрядчика «Техрент» Александра Сорокина, что на этом участке надо установить предупреждающие знаки. К слову, они появились там через два часа.





По словам Дениса Жердева, часто водители, нарушая скоростной режим, сбивают ограждения вместе с предупредительными знаками. Ямы на Заводской, отметил он, сейчас засыпают щебнем, там технология горячего асфальта пока не применима, необходимо ждать благоприятных погодных условий. Обследование дорог, работа по выявлению дефектов дорожного полотна продлится до 31 марта.













Глава города Ирина Мирошник напомнила, необходимо вести претензионную работу с подрядчиками в постоянном режиме. Она добавила, что ямочный ремонт в рамках муниципального контракта на сумму 35 миллиона рублей столицу Карелии ждет ближе к лету.













- Мы в прошлом году уже имели такой опыт, когда муниципальный контракт на сумму 30 миллионов был завершен еще до полномасштабного ремонта дорог, в мае, - сказала Ирина Мирошник.

- Контроль за гарантийным ремонтом должен быть ежедневным и жестким, - подчеркнул председатель Петросовета Геннадий Боднарчук.





Также он отметил активность общественных контролеров, которые к работам на магистралях, подлежащих гарантийному ремонту, в этом году подключились раньше всех.





17.03.2017