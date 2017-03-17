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17.03.2017

Новые возможности

Правительство Карелии поддержит малоформатную торговлю в муниципалитетах

Врио главы региона поручил разработать положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию бытовых услуг на территории республики.

В ближайшее время внесут изменения в региональный Закон «О некоторых вопросах государственного регулирования торговой деятельности в Республике Карелия». Уже разработан и утвержден Порядок размещения нестационарных торговых объектов. Таким образом, создадут нормативную базу, чтобы муниципалитеты могли выделять земельные участки под размещение нестационарных объектов торговли.

Будущий нормативный акт внесет весомый вклад в поддержку малого предпринимательства, в том числе местных производителей, которые смогут реализовывать свою продукцию населению через малоформатную торговлю.

- Уверен, это станет реальной поддержкой предпринимателей, даст возможность гражданам покупать дешевые и качественные товары местных производителей, - прокомментировал свое решение Артур Парфенчиков.

- В некоторых муниципальных образованиях республики разработан порядок размещения объектов нестационарной торговли, но в большинстве муниципалитетов он отсутствует. Этот формат торговли выпадает из зоны правового регулирования. Основываясь на тех практиках, которые есть на сегодняшний день, правительство Карелии готовит единый порядок размещения нестационарных объектов торговли на региональном уровне, который будет распространяться на все муниципальные образования. За основу взяты практики двух субъектов - Магаданской области и Ульяновской области, - отметил заместитель премьер-министра правительства республики Юрий Савельев.


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  • Он идиот! хорошие мысли здесь Евсей иногда пишет и справедливые и толковые.Эти цари не хотя ничего менять и их надо менять. (Гость)
    17.03.2017 13:28:41
    +1 -1
  • Так всех бабок разогнали вроде ... Раньше ларьков со всякой мелочёвкой пруд-пруди, а теперь батарейку для часов хрен купишь. (Гость)
    17.03.2017 13:54:46
    +1 1-1

  • Раньше ларьков со всякой мелочёвкой пруд-пруди, а теперь батарейку для часов хрен купишь.
      Каждый день батарейки меняешь? (Гость)
    17.03.2017 14:07:30
    +1 -1

  •   Каждый день батарейки меняешь?
    Ну у тебя ручной привод вечный. ))) (Гость)
    17.03.2017 14:55:40
    +1 -1

  •  
     
      Каждый день батарейки меняешь?
    Ну у тебя ручной привод вечный. ))) (Гость)
    Цитиро
    Из крайности в крайность- ни к чему. (Гость)
    17.03.2017 19:24:31
    +1 -1


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