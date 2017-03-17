В помощь бизнесу

Стимулирующий предпринимателей законопроект разработают в Карелии

В республике хотят установить налоговую ставку в 0% для отдельной категории налогоплательщиков.





Врио губернатора поручил Минэкономразвития и промышленности республики разработать проект закона об установлении налоговой ставки в размере 0% для отдельных категорий налогоплательщиков при применении упрощенной и (или) патентной систем налогообложения на территории региона.





Документ будет действовать для индивидуальных предпринимателей, выбравших объект налогообложения в виде доходов или в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, впервые зарегистрированных после вступления в силу закона и осуществляющих предпринимательскую деятельность в установленных законом сферах предпринимательской деятельности.





- Аналогичные законы приняты в большинстве субъектов России. Закон направлен на стимулирование развития малого предпринимательства и предполагает введение нулевой ставки для предпринимателей, которые работают по упрощенной системе налогообложения. Принятие этого закона позволит существенно снизить налоговую нагрузку на предпринимателей, которые впервые зарегистрировали свой бизнес, и даст стимул к увеличению числа индивидуальных предпринимателей, - прокомментировал заместитель премьер-министра правительства Карелии Юрий Савельев.





17.03.2017