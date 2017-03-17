Наполнение бюджета

Доходы Карелии за два месяца составили свыше двух миллиардов рублей

За январь и февраль доходы региона по сравнению с аналогичным периодом 2015-го выросли на 32%.





По итогам двух месяцев в бюджет республики налоговых и неналоговых доходов поступило на сумму более двух миллиардов рублей. Это на 500 миллионов или на 32% выше поступлений аналогичного периода прошлого года.





Положительная динамика поступлений сложилась практически по всем налоговым источникам доходов бюджета Карелии. Наибольший рост достигнут по крупнейшим доходным источникам - налогу на прибыль организаций (на 203 миллиона или в 2,3 раза) и налогу на доходы физических лиц (на 81 миллион или на 8,5%). Основная причина значительного увеличения поступлений по налогу на прибыль – рост платежей ряда крупнейших налогоплательщиков республики.





Рост поступлений относительно января-февраля 2016 года по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, составил 19,2%, по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты - 15,2%, по транспортному налогу - 20,8%, государственной пошлине - в 1,6 раза.





Поступление неналоговых доходов за январь-февраль 2017 года составило 140 миллионов рублей или 95,1% к уровню января-февраля 2016 года, что, прежде всего, связано со снижением поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду вследствие снижения ставок взимания платы в соответствии с постановлением правительства России.





Кроме того, снижение поступлений отмечается по доходам от использования имущества, находящегося в государственной собственности - на 1,5 миллиона рублей или на 9,2%.





При этом, за указанный период выросли поступления за использование лесов на 7,8 миллиона рублей или на 10%, что обусловлено погашением задолженности одного из крупнейших плательщиков.





17.03.2017