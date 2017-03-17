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17.03.2017

И снова ремонт

Движение по Соломенскому мосту в Петрозаводске перекроют на ночь

Из-за ремонта на наплавном мосту проезд и проход через него закроют на несколько часов.

В связи с этим движение транспортных средств и пешеходов с 0:00 до 04:00 будет приостановлено.

В воскресенье, 19 марта, с 0:00 до 04:00 часов фирма-подрядчик «ТехРент» запланировала провести работы по обслуживанию наплавного моста в проливе Логмозерский с подъемом аппарелей.
В связи с ремонтом движение транспортных средств и пешеходов через Соломенский путепровод в указанное время приостановят.


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