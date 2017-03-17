17.03.2017
И снова ремонт
Движение по Соломенскому мосту в Петрозаводске перекроют на ночь
Из-за ремонта на наплавном мосту проезд и проход через него закроют на несколько часов.
В связи с этим движение транспортных средств и пешеходов с 0:00 до 04:00 будет приостановлено.
В воскресенье, 19 марта, с 0:00 до 04:00 часов фирма-подрядчик «ТехРент» запланировала провести работы по обслуживанию наплавного моста в проливе Логмозерский с подъемом аппарелей.
В связи с ремонтом движение транспортных средств и пешеходов через Соломенский путепровод в указанное время приостановят.