Сборы в бюджет

Налоговые поступления в казну Карелии увеличились на 15%

За два месяца крупнейшие предприятия перечислили по налогам в бюджет республики более миллиарда рублей.





Министерство финансов Карелии промониторило налоговые поступления в консолидированный бюджет региона в январе-феврале 2017 года. Специалисты подсчитали, сколько в казну поступило денег от крупнейших налогоплательщиков, формирующих значительную долю собираемых на территории республики налоговых доходов, а также от группы организаций, имеющих резервы для увеличения налоговой базы.





Общий объем поступлений налоговых доходов в консолидированный бюджет республики от этих организаций за два месяца 2017 года составил чуть более миллиарда рублей или 41% от общей суммы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года платежи увеличились на 138 миллионов или на 15% в основном за счет роста налога на прибыль организаций.





Существенный рост поступлений обеспечили такие крупнейшие предприятия, как ПАО «Сбербанк России», ПАО «Северсталь», АО «Карелстроймеханизация», АО «ВАД», АО «ПСК», ООО «РК-Гранд».





17.03.2017