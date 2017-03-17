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17.03.2017

Сборы в бюджет

Налоговые поступления в казну Карелии увеличились на 15%

За два месяца крупнейшие предприятия перечислили по налогам в бюджет республики более миллиарда рублей.

Министерство финансов Карелии промониторило налоговые поступления в консолидированный бюджет региона в январе-феврале 2017 года. Специалисты подсчитали, сколько в казну поступило денег от крупнейших налогоплательщиков, формирующих значительную долю собираемых на территории республики налоговых доходов, а также от группы организаций, имеющих резервы для увеличения налоговой базы.

Общий объем поступлений налоговых доходов в консолидированный бюджет республики от этих организаций за два месяца 2017 года составил чуть более миллиарда рублей или 41% от общей суммы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года платежи увеличились на 138 миллионов или на 15% в основном за счет роста налога на прибыль организаций.

Существенный рост поступлений обеспечили такие крупнейшие предприятия, как ПАО «Сбербанк России», ПАО «Северсталь», АО «Карелстроймеханизация», АО «ВАД», АО «ПСК», ООО «РК-Гранд».


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