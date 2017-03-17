Особенности лечения грыжи живота

Грыжа живота – заболевание, которое диагностируют у довольно большого количества людей. Что представляет собой этот недуг? На что следует обратить внимание при удалении грыжи живота.





Если вы подозреваете у себя грыжу живота, то вам следует как можно быстрее обратиться к специалистам. Это серьезное заболевание, которое требует незамедлительного лечения.





Грыжа живота может стать следствием неудачной операции, тяжелых физических нагрузок, недостаточного или избыточного веса. Данная патология сопровождается выходом органов брюшины в кожный мешок. Сначала появляется небольшой равномерный круглый выступ, напоминающий опухоль. Тип грыжи определяет место его локализации (паховая, пупочная, вентральная, поясничная). Несмотря на множество вариантов лечение одинаковое – хирургическое вмешательство.





Важно обратиться к специалистам при появлении первых признаков грыжи. В отдельных случаях она может быть множественной. Это существенно увеличивает угрозу здоровью при отсутствии надлежащего лечения.





Болевые ощущения в области живота, выпирание под кожей, тошнота и рвота – наиболее распространенные симптомы грыжи. В отдельных случаях физический дискомфорт проявляется при повышенных нагрузках.





Опасность грыжи заключается в риске появления осложнений, к числу которых относится застой кала в толстой кишке. Результатом может стать интоксикация организма. К числу симптомов запущенной патологии относится кровь в кале. Чем позже состоится визит к врачу, тем выше риск для здоровья.





Лучший вариант – обратиться за помощью при первых признаках заболевания. Здесь лечение грыжи живота проходит с использованием современного оборудования.





Своевременный визит к врачу предоставит возможность провести анализы и исследования, способствующие выявлению причин и масштабов заболевания. Благодаря этому существенно уменьшаются медицинские риски. При срочном оперативном вмешательстве могут быть упущены значимые факторы, что снизит эффективность процедуры.





Лечение проводится несколькими способами. Наиболее распространенный из них подразумевает сшивание брюшных тканей, через которые продавливаются органы. В случае несоблюдения режима реабилитации или повторения факторов, вызвавших первую грыжу, может произойти рецидив.





Более современная методика подразумевает использование специальных сеток из синтетических тканей. Они способны минимизировать риск повторного проявления патологии.





Использование лазерного луча для соединения тканей минимизирует вероятность кровотечения, рецидива и осложнений. Это одна из наиболее прогрессивных процедур.





Для устранения заболевания может использоваться радиоволновая методика, отличающаяся минимальной инвазивностью.





17.03.2017