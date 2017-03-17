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17.03.2017

Не уйдет от наказания

Мужчина в Карелии убил приятеля и спрятал его труп в выгребной яме

В карельской столице 28-летний местный житель пойдет под суд за убийство. Ему грозит до 15 лет заключения.

По версии следствия, в ночь на 19 марта 2015 года обвиняемый в Петрозаводске выпивал с малознакомым местным жителем. Между мужчинами завязался конфликт. Обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего по голове различными твердыми предметами, после чего его новый приятель скончался, рассказали в Следкоме Карелии.

Затем злоумышленник спрятал труп потерпевшего в выгребной яме. Место с останками убитого правоохранителям удалось найти только в июле 2016 года. Изначально потерпевший находился в розыске, как без вести пропавший. Однако позже следствие пришло к выводу, что в отношении мужчины совершено преступление. Было возбуждено уголовное дело, проводились необходимые следственные действия.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.


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