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17.03.2017

Коррупция процветает

Бизнесмен пойдет под суд в Карелии за взятку представителю закона

Директора коммерческой организации обвиняют в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере.

По версии следствия, в июле 2016 года бизнесмен передал сотруднику одного из правоохранительных органов, участвовавшему в оперативно-розыскных мероприятий, взятку в два миллиона рублей. Деньги служитель Фемиды получил за дальнейшее нарушение закона и бездействие в интересах обвиняемого и возглавляемой им организации в рамках строительства здания для сотрудников. Правоохранитель должен был скрыть сведения о выявленных недостатках, допущенных при возведении объекта, и не проводить в будущем проверок в отношении упомянутой организации, чтобы никто не узнал о всевозможных нарушениях.

Обвиняемого взяли под стражу. По уголовному делу уже утверждено обвинительное заключение. Вскоре материалы направят в суд. Предпринимателю грозит до 15 лет заключения.


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