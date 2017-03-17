Коррупция процветает

Бизнесмен пойдет под суд в Карелии за взятку представителю закона

Директора коммерческой организации обвиняют в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере.





По версии следствия, в июле 2016 года бизнесмен передал сотруднику одного из правоохранительных органов, участвовавшему в оперативно-розыскных мероприятий, взятку в два миллиона рублей. Деньги служитель Фемиды получил за дальнейшее нарушение закона и бездействие в интересах обвиняемого и возглавляемой им организации в рамках строительства здания для сотрудников. Правоохранитель должен был скрыть сведения о выявленных недостатках, допущенных при возведении объекта, и не проводить в будущем проверок в отношении упомянутой организации, чтобы никто не узнал о всевозможных нарушениях.





Обвиняемого взяли под стражу. По уголовному делу уже утверждено обвинительное заключение. Вскоре материалы направят в суд. Предпринимателю грозит до 15 лет заключения.





17.03.2017