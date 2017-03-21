Весной не зевай, о печи вспоминай!

Наступила весна, и мы едем на дачи. Сегодня хочется рассказать о том, что предстоит делать весной. Нужно помнить о том, что прежде чем эксплуатировать печь, необходимо ее проверить и привести в порядок.





Прежде всего перед началом отопительного сезона рекомендуется печь вычистить. Первое, это вычистить золу, почистить при помощи груза и ерша трубу, удалить все, что скопилось в трубе, проверить крепления дверок. Второе, обязательно проверить наличие трещин и их отремонтировать. Третье, обязательно проверить трубу на чердаке. Труба на чердаке должна быть оштукатурена и побелена, и? если есть нарушения и подсосы, то на побелке будут видны следы сажи.





В случае обнаружения проблемы, место с разрушением вскрывается, шов вырезается, заполняется свежим раствором, восстанавливается штукатурка и наносится свежая побелка.

Необходимо проверить оголовок трубы, особенно если нет снегозащиты. Оголовок может быть поврежден снегом.













После этого стоит печь поэтапно просушить. Обычно делается это так: сначала выполняется первая протопка в основании трубы, потом следующая, чуть ближе к топке и только потом в самой топке. То есть так, как проходила прочистка печи. Это делается для того, чтобы вытолкнуть столб холодного воздуха, который после зимы находится в трубе. Печь необходимо первый раз протопить немного, чтобы кирпич равномерно набрал тепло, обычно это чуть больше половины топки. Дать перерыв 2-3 часа и потом протопить еще раз, чтобы не было резкой термической нагрузки у печи.





Особое внимание необходимо уделить противопожарной безопасности. Важно, чтобы на печи не лежали вещи, которые могут воспламениться.

Стоит помнить, что печь относится к приборам повышенной опасности - нельзя оставлять ее без присмотра и поручать топку печи детям!













Важно понимать, что раннее закрытие задвижки чревато отравлением угарным газом. В печном центре «Ками» есть специальные приборы, которые определяют наличие угарного газа и предотвращают трагедию. Стоимость прибора ни в какое сравнение не идет с ценой человеческой жизни. Мы рекомендуем обязательно приобрести такие приборы, регулярно ими пользоваться, ведь это ваше здоровье и ваша жизнь.





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21.03.2017