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21.03.2017

Новые правила

Режим работы пунктов пропуска на российско-финской границе изменится в Карелии

Со следующей недели пограничные пункты пропуска в республике будут работать по новому расписанию.

Об этом сообщили в администрации пунктов пропуска питерского филиала ФГКУ Росгранстрой. В соответствии с соглашением между правительствами России и Финляндии между пограничными комиссарами достигнута договоренность вводе нового режима работы. С 26 марта 2017 года пункты пропуска будут функционировать по следующему расписанию:

МАПП «Люття» с 07.30 до 21.30 московского времени;
МАПП «Суоперя» с 08.30 до 20.30 московского времени;
ЖДПП «Люття» с 07.30 до 21.30 московского времени;
ДАПП «Инари» Пн.-Чт. с 08.30 до 18.00; Пт. с 08.30 до 14.00 московского времени.


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  • Давно пора втащить Финляндию в Нато. С перспективой вернуть её в Швецию. Для Росссии и Швеции это будет Великим экономическим скочком.
    Но, не забывать, что Норвегия самостийно жирует от своих рiдных берегов Швеции. Александр (Гость)
    22.03.2017 00:45:26
    +1 -1


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