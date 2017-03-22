Новые правила

Режим работы пунктов пропуска на российско-финской границе изменится в Карелии

Со следующей недели пограничные пункты пропуска в республике будут работать по новому расписанию.





Об этом сообщили в администрации пунктов пропуска питерского филиала ФГКУ Росгранстрой. В соответствии с соглашением между правительствами России и Финляндии между пограничными комиссарами достигнута договоренность вводе нового режима работы. С 26 марта 2017 года пункты пропуска будут функционировать по следующему расписанию:





МАПП «Люття» с 07.30 до 21.30 московского времени;

МАПП «Суоперя» с 08.30 до 20.30 московского времени;

ЖДПП «Люття» с 07.30 до 21.30 московского времени;

ДАПП «Инари» Пн.-Чт. с 08.30 до 18.00; Пт. с 08.30 до 14.00 московского времени.





21.03.2017