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21.03.2017

Вирус не сдается

В Карелии на карантин закрыли восемь школьных классов

Простудные заболевания и вирусы продолжают одолевать жителей республики.

На сегодня в регионе заболеваемость ОРВИ и гриппом среди совокупного населения в целом находится на уровне эпидемического порога. Всего с начала сезона зарегистрировано 6432 случаев. По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост показателя на 20,6%.

В Петрозаводске заболеваемость ОРВИ также на уровне эпидпорога, зарегистрировано 3113 случаев. Кроме того, за минувшую неделю вирус гриппа A(H3N2) выделен у 10% обследованных.

В республике приостановлен учебный процесс из-за карантина в восьми классах шести школ и четырех группах четырех детсадов. Полностью закрытых учебных заведений нет.


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