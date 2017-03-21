Вирус не сдается

В Карелии на карантин закрыли восемь школьных классов

Простудные заболевания и вирусы продолжают одолевать жителей республики.





На сегодня в регионе заболеваемость ОРВИ и гриппом среди совокупного населения в целом находится на уровне эпидемического порога. Всего с начала сезона зарегистрировано 6432 случаев. По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост показателя на 20,6%.





В Петрозаводске заболеваемость ОРВИ также на уровне эпидпорога, зарегистрировано 3113 случаев. Кроме того, за минувшую неделю вирус гриппа A(H3N2) выделен у 10% обследованных.





В республике приостановлен учебный процесс из-за карантина в восьми классах шести школ и четырех группах четырех детсадов. Полностью закрытых учебных заведений нет.





21.03.2017