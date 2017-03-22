Цены на продукты

Лук и картофель продолжают дорожать в Карелии

В магазинах республики изменились цены на некоторые овощи и колбасы.





За неделю в Карелии среди плодоовощной продукции повысились цены на картофель на 2,2%, репчатый лук – на 2,1%. Среди других наблюдаемых продовольственных товаров подорожали хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов на 2,4%, колбаса вареная – на 0,9%, питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности – на 0,7%.





В то же время снизилась стоимость свежих огурцов и яблок на 3,3% и 2,1% соответственно. Кроме того, по дешевели охлажденные и мороженые куры на 1,6%, баранина и поваренная пищевая соль на 0,8%.





Цена на автомобильный бензин марок АИ-92 и АИ-95 и выше увеличилась на 0,1%. Снизилась стоимость отопления за м2 общей площади на 23,3% в связи с отменой повышающего коэффициента в соответствии с Постановлением правительства РФ от 27.02.2017г. №232.





22.03.2017