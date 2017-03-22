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22.03.2017

Внимание, розыск!

Второклассница в Карелии ушла в магазин и не вернулась

В Сегеже полиция разыскивает школьницу, родители которой почти сутки не знают, где находится дочь.

Накануне, 21 марта, около 19:00 часов в Сегеже ученица 2 класса Валерия Александровна Борисова 2008 года рождения ушла в магазин Однако до сих пор девочка не вернулась домой. Ее местонахождение не известно.

На вид пропавшая худощавого телосложения, рост 122 сантиметра, светло-русые волосы, возле правого глаза родинка. Девочка была одета в черное с фиолетовой полосой пальто до колен, черные легинсы, розовые замшевые полуботинки с белым мехом вверху, фиолетовую шапку в виде мордочки кошки с ушками.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о разыскиваемой, срочно сообщить сведения по телефонам в Сегеже: 8(814-31) 4-33-33, 4-71-54 или 02, с мобильного 102.


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