Причуды погоды

Ветер усилится сегодня в Карелии

Синоптики обещают ухудшение погоды в регионе.





Сегодня, 22 марта, на территории республики ожидается ухудшение погоды. Днем местами обещают усиление южного и юго-западного ветра с порывами до 15-17 метров в секунду.





Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом линий связи, электропередач, нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально-значимых объектов в результате роста нагрузок на электросети, нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП.





22.03.2017