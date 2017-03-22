22.03.2017
Причуды погоды
Ветер усилится сегодня в Карелии
Синоптики обещают ухудшение погоды в регионе.
Сегодня, 22 марта, на территории республики ожидается ухудшение погоды. Днем местами обещают усиление южного и юго-западного ветра с порывами до 15-17 метров в секунду.
Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом линий связи, электропередач, нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально-значимых объектов в результате роста нагрузок на электросети, нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП.