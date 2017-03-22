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22.03.2017

Коррупция везде

Молодой человек в Карелии дал взятку, чтобы не ходить в армию

26-летний житель республики хотел с помощью денег обойти стороной военную службу и попасть в запас.

По версии следствия, в 2015 году подозреваемый решил избежать призыва на военную службу. Он дал взятку начальнику отдела одного из районных военных комиссариатов Карелии за оформление и выдачу военного билета гражданина, пребывающего в запасе.

Получив взятку в 80 тысяч рублей, представитель военкомата оформил и выдал молодому человеку подложный военный билет. Благодаря этому подозреваемого освободили от призыва на военную службу и зачислили в запас Вооруженных сил России, сообщили в Следкоме Карелии.

Сейчас стражи закона устанавливают все обстоятельства дела. В отношении начальника отдела одного из районных военных комиссариатов возбуждено и расследуется уголовное дело военным следственным отделом СК России по Западному военному округу.


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