Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
22.03.2017

Пойдут под суд

Юные подельники за ночь угнали две машины и мопед на севере Карелии

19-летний злоумышленник и его несовершеннолетние приятели ради поездки до соседнего поселка угнали сразу несколько транспортных средств.

По версии следствия, в ночь на 25 августа 2016 года подростки в поселке Чупа решили угнать машину, чтобы доехать до поселка Лоухи. Для этого они сначала попытались забрались в одно авто, разбив окно, но испортили электрооборудование, пока без ключа пытались завести транспортное средство.

Затем злоумышленники повторили попытку с другой припаркованной на улице машиной, которую завели, но смогли проехать на ней только несколько метров, после чего она вышла из строя.
Это юных подельников не остановило. Они угнали мопед, который увидели у подъезда жилого дома. После чего двое из обвиняемых попытались на нем уехать, но и он перестал работать. С места происшествия злоумышленники скрылись, но их впоследствии нашли.

Уголовное дело уже направлено в суд. Подросткам грозит до семи лет лишения свободы, рассказали в Следкоме Карелии.


« Молодой человек в Карелии дал взятку, чтобы не ходить в армиюЖителям Петрозаводска предлагают на один час остаться без света »

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
Нет комментариев


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]