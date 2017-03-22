Пойдут под суд

Юные подельники за ночь угнали две машины и мопед на севере Карелии

19-летний злоумышленник и его несовершеннолетние приятели ради поездки до соседнего поселка угнали сразу несколько транспортных средств.





По версии следствия, в ночь на 25 августа 2016 года подростки в поселке Чупа решили угнать машину, чтобы доехать до поселка Лоухи. Для этого они сначала попытались забрались в одно авто, разбив окно, но испортили электрооборудование, пока без ключа пытались завести транспортное средство.





Затем злоумышленники повторили попытку с другой припаркованной на улице машиной, которую завели, но смогли проехать на ней только несколько метров, после чего она вышла из строя.

Это юных подельников не остановило. Они угнали мопед, который увидели у подъезда жилого дома. После чего двое из обвиняемых попытались на нем уехать, но и он перестал работать. С места происшествия злоумышленники скрылись, но их впоследствии нашли.





Уголовное дело уже направлено в суд. Подросткам грозит до семи лет лишения свободы, рассказали в Следкоме Карелии.





22.03.2017