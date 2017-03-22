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22.03.2017

Забота об окружающей среде

Жителям Петрозаводска предлагают на один час остаться без света

Горожан призывают присоединиться к всемирной акции «Час Земли», которая пройдет 25 марта.

Крупнейшая в мире экологическая акция в этом году пройдет в грядущую субботу, 25 марта, с 20:30 до 21:30. В это время во всем мире на час погаснет свет и подсветка зданий, чтобы привлечь внимание к проблемам охраны окружающей среды и рационального природопользования.

Слоган акции в 2017 году – «Меняй себя, а не планету». Специально к Часу Земли запущен сайт, на котором можно получить больше информации об акции и том, как принять в ней участие. Мероприятие «Час Земли» организовано WWF России и Министерством природных ресурсов и экологии РФ.

В 2017 году международный Час Земли состоится в 10-й раз. В 2016-м в акции приняли участие 172 страны и более двух миллиардов человек. В России акцию поддержали 20 миллионов человек из разных городов. В Москве погасла подсветка более 800 зданий, в том числе архитектурного ансамбля Московского Кремля, Собора Василия Блаженного, ГУМа и многих других. В рамках акции Минприроды России отключит внешнюю подсветку зданий Министерства и подведомственных Росприроднадзора, Рослесхоза, Росгидромета, Роснедр, Росводресурсов, территориальных органов, а также заповедников и национальных парков России.


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