В память о погибших

Памятный знак установят в Карелии в годовщину трагедии на Сямозере

Врио главы республики поддержал инициативу общественников увековечить память погибших детей во время трагедии на карельском озере.





В годовщину гибели подростков на Сямозере решено установить памятный знак. Это предложение общественников поддержал руководитель региона.





- Трагедия на Сямозере, где 18 июня прошлого года погибли 14 детей, всегда будет отзываться в наших сердцах болью сострадания о невинных жертвах чудовищной безответственности, - заявил врио главы Карелии. – Я поддерживаю предложения общественности увековечить память погибших детей и благодарен предпринимателям и благотворителям, которые сразу же откликнулись на мою просьбу и высказали готовность предоставить необходимые материалы и средства для создания мемориального места на берегу Сямозеро. Памятный знак откроют в первую годовщину трагедии 18 июня.





Руководитель региона также отметил, что сегодня важно сделать все, чтобы органы власти Карелии как региона, в котором туризм является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей, обеспечили полную безопасность гостей республики.





- Эта работа находится на моем личном контроле. Как известно, соответствующие решения по изменению системы организации детского отдыха приняты и на федеральном уровне, - подчеркнул Артур Парфенчиков.





22.03.2017