22.03.2017
Извечная проблема
Яма образовалась на отремонтированной Университетской улице в Петрозаводске
Приведенные в порядок меньше года назад городские дороги снова превращаются в решето.
Весна безжалостна к плохо отремонтированным магистралям карельской столицы. В очередной раз общественные контролеры обнаружили новую яму на приведенной в порядок в прошлом году дороге.
На этот раз выбоина образовалась на Университетской улице. Ее в числе многих латали осенью 2016-го. Общественный контроль намерен добиваться восстановления дороги по гарантии.