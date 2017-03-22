Извечная проблема

Яма образовалась на отремонтированной Университетской улице в Петрозаводске

Приведенные в порядок меньше года назад городские дороги снова превращаются в решето.





Весна безжалостна к плохо отремонтированным магистралям карельской столицы. В очередной раз общественные контролеры обнаружили новую яму на приведенной в порядок в прошлом году дороге.





На этот раз выбоина образовалась на Университетской улице. Ее в числе многих латали осенью 2016-го. Общественный контроль намерен добиваться восстановления дороги по гарантии.





22.03.2017