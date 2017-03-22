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22.03.2017

Извечная проблема

Яма образовалась на отремонтированной Университетской улице в Петрозаводске

Приведенные в порядок меньше года назад городские дороги снова превращаются в решето.

Весна безжалостна к плохо отремонтированным магистралям карельской столицы. В очередной раз общественные контролеры обнаружили новую яму на приведенной в порядок в прошлом году дороге.

На этот раз выбоина образовалась на Университетской улице. Ее в числе многих латали осенью 2016-го. Общественный контроль намерен добиваться восстановления дороги по гарантии.


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