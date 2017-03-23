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23.03.2017

Разговор напрямую

Врио главы Карелии впервые выступил на заседании Заксобрания

Артур Парфенчиков обозначил основные направления совместной работы с парламентариями.

Сегодня врио губернатора в первый раз выступил перед депутатами Законодательного собрания республики.

- С первых дней работы в родном регионе ключевыми задачами для себя и органов исполнительной власти я поставил налаживание прямого контакта с жителями и представляющими их интересы депутатами Заксобрания Карелии, - сказал Артур Парфенчиков.

Уже состоялись встречи врио главы Карелии с членами фракций КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». По оценке руководителя региона, они прошли в конструктивном режиме, депутаты обозначили ряд важных задач, найдены точки для дальнейшего сотрудничества. В ближайших планах – обсуждение насущных проблем республики с членами фракций «Яблоко» и «Единая Россия».

- Я намерен вести прямой диалог со всеми политическими силами, представленными в Карелии, работать конструктивно и ответственно, - заявил в парламенте врио губернатора.
По словам Артура Парфенчикова, хорошо показала себя практика совместных поездок с депутатами и председателем Заксобрания Элиссаном Шандаловичем в районы республики и на предприятия.

- Хочу вас заверить, что мой главный вектор работы – максимальная открытость врио главы Карелии и всего правительства в работе с гражданами и депутатским корпусом, - завершил свое выступление Артур Парфенчиков.


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