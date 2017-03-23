За чистый город

Бороться с несанкционированной рекламой начнут в Петрозаводске на выходных

Мэрия карельской столицы приглашает горожан, трудовые коллективы и общественные организации принять участие в акции «СТОП – рекламе вне закона».





Акция проходит с 22 марта по 22 апреля 2017 года. В это время планируется провести комплекс мероприятий, в том числе еженедельные рейды, чтобы снять несанкционированную рекламу, а также конкурсы «Фотоохота» и «Чистые стены».





Рейды решили организовывать каждую субботу с 11:00 до 13:00. Участники поощряются памятными подарками и ценными призами. Первый поход состоится 25 марта. Сбор участников – в 11:00 у входа в здание администрации города. Всем предоставят необходимый инвентарь: мешки, перчатки, скребки.





Для участия в конкурсе «Фотоохота» необходимо сфотографировать места размещения несанкционированной рекламы и до 12 апреля направить материалы, указав адреса с расклеенной рекламой, а также свои контактные данные, по электронной почте: oes@petrozavodsk-mo.ru.





Участниками конкурса «Чистые стены» могут стать предприятия, учреждения и организации различных форм собственности. Конкурсантам необходимо самостоятельно организовать акцию по снятию несанкционированной рекламы с фасадов зданий, принадлежащих им на праве собственности, и направить до 15 апреля фотоматериалы, подтверждающие проведение акции (фото до и после проведения акции) по электронной почте: oes@petrozavodsk-mo.ru.





23.03.2017