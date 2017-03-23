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23.03.2017

За чистый город

Бороться с несанкционированной рекламой начнут в Петрозаводске на выходных

Мэрия карельской столицы приглашает горожан, трудовые коллективы и общественные организации принять участие в акции «СТОП – рекламе вне закона».

Акция проходит с 22 марта по 22 апреля 2017 года. В это время планируется провести комплекс мероприятий, в том числе еженедельные рейды, чтобы снять несанкционированную рекламу, а также конкурсы «Фотоохота» и «Чистые стены».

Рейды решили организовывать каждую субботу с 11:00 до 13:00. Участники поощряются памятными подарками и ценными призами. Первый поход состоится 25 марта. Сбор участников – в 11:00 у входа в здание администрации города. Всем предоставят необходимый инвентарь: мешки, перчатки, скребки.

Для участия в конкурсе «Фотоохота» необходимо сфотографировать места размещения несанкционированной рекламы и до 12 апреля направить материалы, указав адреса с расклеенной рекламой, а также свои контактные данные, по электронной почте: oes@petrozavodsk-mo.ru.

Участниками конкурса «Чистые стены» могут стать предприятия, учреждения и организации различных форм собственности. Конкурсантам необходимо самостоятельно организовать акцию по снятию несанкционированной рекламы с фасадов зданий, принадлежащих им на праве собственности, и направить до 15 апреля фотоматериалы, подтверждающие проведение акции (фото до и после проведения акции) по электронной почте: oes@petrozavodsk-mo.ru.


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  • И что дальше? Петросовет сможет ответить?? В каждой рекламной агитке есть номер телефона.Хоть одного привлекли за его такой способ рекламы товара? Пиар и только.. евсей (Гость)
    23.03.2017 18:00:04
    +1 -1
  • евсей

    И что дальше? Петросовет сможет ответить?? В каждой рекламной агитке есть номер телефона.Хоть одного привлекли за его такой способ рекламы товара? Пиар и только.. евсей (Гость)
    Это всё зависит от гос.думы и главкома.Но увы-они другие и шишь вам а не достойная жизнь! (Гость)
    24.03.2017 11:17:52
    +1 -1


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