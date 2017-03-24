Новые возможности

Долететь из Карелии в Крым и Краснодарский край теперь можно с одним билетом

Благодаря появлению в республике новой крупной авиакомпании, у жителей региона есть возможность долететь до южных городов стыковочным рейсом.





С 4 апреля полеты из Петрозаводска в Москву и обратно будет выполнять российская авиакомпания S7 Airlines. Кроме прямых перелетов в столицу, авиакомпания предлагает своим клиентам стыковочные рейсы во многие города России и зарубежья. Теперь, чтобы отправиться на отдых в Крым или Краснодарский край, жители Карелии смогут обойтись одним авиабилетом – пересев в московском аэропорту «Домодедово» на другой рейс S7 Airlines. Так, например, можно будет добраться в Анапу, Сочи, Симферополь или Краснодар. Доступнее стали и европейские мегаполисы – Мюнхен, Верона, Дублин, Валенсия и другие. Время ожидания между двумя рейсами не превышает четырех часов.





Продажа билетов открыта с 1 марта. Первые бронирования показывают значительный интерес к услуге транзитной перевозки со стороны пассажиров.





Напомним, S7 Airlines является одной из крупнейших авиакомпаний в России, которые имеют возможность организовывать полеты по всему миру, выполняя действующие нормы и правила пассажирских перевозок. В парк воздушных судов авиакомпании входят современные комфортабельные лайнеры. В Карелии будут использоваться самолеты Airbus А-319 и Embraer 170.





24.03.2017