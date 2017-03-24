Планы на будущее

Врио главы Карелии встретился с руководителями компании «Российские коммунальные системы»

В Москве руководитель региона с представителями «Российских коммунальных систем» обсудил целый ряд вопросов, включая усовершенствование водоснабжения в республике.





Во встрече принимали участие глава РКС Павел Курзаев, постоянный представитель Карелии при президенте России Михаил Соколов, главный управляющий директор компаний ГК РКС в республике Александр Сафронов. Коммунальщики и руководитель региона обсудили стратегическое сотрудничество между республикой и «Российскими коммунальными системами», а также результаты работы и планы дальнейшей модернизации водно-коммунального комплекса Карелии.





Артур Парфенчиков отметил успехи предприятий РКС в регионе, подчеркнув, что модернизация системы водоснабжения и реконструкция канализационных очистных сооружений Петрозаводска стали не только самыми масштабными коммунальными проектами региона, но и ярчайшими примерами государственно-частного партнерства в России.





Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также возможное расширение зон ответственности РКС в регионе.





Врио главы республики обещал взять под личный контроль решение проблем, препятствующих реализации важнейших проектов, в числе которых завершение реконструкции канализационных очистных сооружений Петрозаводска, строительство гидролизной станции для производства гипохлорита натрия взамен опасного хлора и станции сжигания осадков сточных вод.





24.03.2017