Правосудие настигло

Стражи закона поймали мужчину, которого в Карелии разыскивали за убийство 15 лет

37-летний уроженец Кыргызской республики по заказу убил местного жителя и на 15 лет скрылся от следствия. Однако злоумышленника все-таки нашли.





По версии следствия, в 2002 году обвиняемый находился в Карелии. Здесь по предварительному сговору с шестью местными жителями (последние в настоящее время осуждены) по найму убил кондопожанина, тело которого позже обнаружили за городом с признаками насильственной смерти.





В течение восьми лет убийство оставалось не раскрытым, но благодаря грамотной работе, совместно проведенной следователями СК России и сотрудниками полиции, в 2010 году злоумышленников удалось установить и задержать.





Затем подельников осудили. Однако один из них скрылся от следствия и остался на свободе. Его дело выделили в отдельное производство. Все это время стражи закона пытались найти злоумышленника. И наконец 21 марта 2017 года обвиняемого получилось задержать в Новосибирске, рассказали в Следкоме республики.





Сейчас мужчина находится под стражей. Его доставят в Петрозаводск, где следователи СК России проведут все необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.





24.03.2017