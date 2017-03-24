Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
24.03.2017

Правосудие настигло

Стражи закона поймали мужчину, которого в Карелии разыскивали за убийство 15 лет

37-летний уроженец Кыргызской республики по заказу убил местного жителя и на 15 лет скрылся от следствия. Однако злоумышленника все-таки нашли.

По версии следствия, в 2002 году обвиняемый находился в Карелии. Здесь по предварительному сговору с шестью местными жителями (последние в настоящее время осуждены) по найму убил кондопожанина, тело которого позже обнаружили за городом с признаками насильственной смерти.

В течение восьми лет убийство оставалось не раскрытым, но благодаря грамотной работе, совместно проведенной следователями СК России и сотрудниками полиции, в 2010 году злоумышленников удалось установить и задержать.

Затем подельников осудили. Однако один из них скрылся от следствия и остался на свободе. Его дело выделили в отдельное производство. Все это время стражи закона пытались найти злоумышленника. И наконец 21 марта 2017 года обвиняемого получилось задержать в Новосибирске, рассказали в Следкоме республики.

Сейчас мужчина находится под стражей. Его доставят в Петрозаводск, где следователи СК России проведут все необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.


« Врио главы Карелии встретился с руководителями компании «Российские коммунальные системы»Порывистый ветер все еще гуляет по Карелии »

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]