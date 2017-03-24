Дали зеленый свет

Карелия выпустит свои государственные облигации

Республике официально разрешили выпускать собственные гособлигации.





Министерство финансов России осуществило государственную регистрацию Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Карелии 2017 года в форме ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденных приказом Минфина республики от 9 февраля 2017 года № 60, регистрационный номер KAR-017/00716, сообщили в правительстве региона.





С начала года Минфин России зарегистрировал шесть выпусков региональных облигаций, среди которых наряду с Республикой Карелия - Красноярский край, Республика Саха (Якутия), Оренбургская область, Республика Коми, Самарская область и город Новосибирск.





- Выбор срока размещения облигационного займа Карелии будет осуществлен с учетом складывающейся в текущем году конъюнктуры финансового рынка и потребности бюджета в финансовых ресурсах, - добавили в правительстве.





24.03.2017