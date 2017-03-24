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24.03.2017

Дали зеленый свет

Карелия выпустит свои государственные облигации

Республике официально разрешили выпускать собственные гособлигации.

Министерство финансов России осуществило государственную регистрацию Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Карелии 2017 года в форме ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденных приказом Минфина республики от 9 февраля 2017 года № 60, регистрационный номер KAR-017/00716, сообщили в правительстве региона.

С начала года Минфин России зарегистрировал шесть выпусков региональных облигаций, среди которых наряду с Республикой Карелия - Красноярский край, Республика Саха (Якутия), Оренбургская область, Республика Коми, Самарская область и город Новосибирск.

- Выбор срока размещения облигационного займа Карелии будет осуществлен с учетом складывающейся в текущем году конъюнктуры финансового рынка и потребности бюджета в финансовых ресурсах, - добавили в правительстве.


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  • ОФЗ (это МинФина РФ !) с погашением в 2026 ещё как-то имел интерес у финансового рынка. ОФЗ со сроком 2019 был фактически проигнорен.
    Полагаю, что карельским бумажкам тем более место в туалете :) (Гость)
    24.03.2017 12:48:35
    +1 -1
  • Кондопога без работы не останется. (Гость)
    24.03.2017 13:30:30
    +1 -1


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