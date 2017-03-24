Выслушал людей

Врио главы Карелии побывал в животноводческом комплексе «Пряжинское»

Артур Парфенчиков после посещения зверофермы призвал руководство АО «Пряжинское» разработать перспективную программу развития предприятия.





Руководитель республики осмотрел животноводческий комплекс АО «Пряжинское» и звероферму, а затем встретился с трудовым коллективом. Работники говорили о проблемах, с которыми столкнулось предприятие: долги по заработной плате, большая задолженность перед энергетиками и кредиторами, нехватка квалифицированных специалистов, а главное – непонятные дальнейшие перспективы.





Артур Парфенчиков обратился к директору предприятия Олегу Кочеткову и собственнику, эстонскому предпринимателю Айво Халлиста разработать четкий план развития хозяйства и вести с работниками постоянный диалог.





- Ситуация на предприятии сложная, но не безнадежная. У сторон много взаимных претензий, но нужно сплотиться и приложить усилия для решения проблем. В стороне не должен оставаться никто. Мы будем держать ситуацию на жестком контроле, находить возможности для содействия выходу из кризиса, однако нам нужно понимать всю прозрачность его работы, производственных и финансовых схем. Поэтому должен быть план развития АО «Пряжинское», - заявил врио главы Карелии.





Правительство республики окажет в подготовке документа организационную, методическую и консультационную поддержку. В вопросах же, связанных с законностью ряда действий на предприятии, по словам Артура Парфенчикова, разберутся правоохранительные органы республиканского уровня и прокуратура Карелии.





24.03.2017