Внимание, розыск!

Девушка из Карелии два месяца не выходит на связь с родственниками

Полиция карельской столицы просит помощи в поисках пропавшей уроженки республики.





Отдел полиции №3 по Петрозаводску разыскивает утратившую связь с родственниками Наталью Николаевну Сысоеву 1987 года рождения, уроженку поселка Суккозеро Муезерского района. С января 2017 года ее местонахождение неизвестно, по некоторым данным она может находиться в Санкт-Петербурге.





Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, полиция просит сообщить сведения по телефонам: 8-911-401-83-56, 8-911-435-91-04, а также в дежурную часть отдела полиции №3 8(8142) 755-000 или 02.





24.03.2017