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24.03.2017

Поездки по районам

Врио главы Карелии посетит с рабочей поездкой остров Валаам

Сегодня, 24 марта, временно исполняющий обязанности губернатора с рабочим визитом отправится на остров Валаам.

В рамках поездки запланирована встреча Артура Парфенчикова с представителями Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря и обсуждение актуальных вопросов, касающихся выстраивания государственно-конфессиональных отношений.

В частности, они обсудят ход выполнения поручения президента России по созданию духовно-просветительского центра на базе исторического здания Зимней гостиницы, пострадавшего от пожара 1 мая 2016 года.

Другим важным вопросом является координация совместной деятельности по предоставлению жилья гражданам, изъявившим желание переселиться с острова на материк. В ходе беседы стороны также обсудят мероприятия, направленные на сохранение и развитие природного парка «Валаамский архипелаг».


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  • Можно и отдохнуть за казенный счет в ставропигиальном гостевом доме. Одобряю.. рыбачок (Гость)
    24.03.2017 14:07:03
    +1 -1
  • Духовно просвящяют мозги всам вместе с царём.Аэта ослина удалит хочел (Гость)
    24.03.2017 14:51:55
    +1 -1


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