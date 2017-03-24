Поездки по районам

Врио главы Карелии посетит с рабочей поездкой остров Валаам

Сегодня, 24 марта, временно исполняющий обязанности губернатора с рабочим визитом отправится на остров Валаам.





В рамках поездки запланирована встреча Артура Парфенчикова с представителями Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря и обсуждение актуальных вопросов, касающихся выстраивания государственно-конфессиональных отношений.





В частности, они обсудят ход выполнения поручения президента России по созданию духовно-просветительского центра на базе исторического здания Зимней гостиницы, пострадавшего от пожара 1 мая 2016 года.





Другим важным вопросом является координация совместной деятельности по предоставлению жилья гражданам, изъявившим желание переселиться с острова на материк. В ходе беседы стороны также обсудят мероприятия, направленные на сохранение и развитие природного парка «Валаамский архипелаг».





24.03.2017