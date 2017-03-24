Придется привыкать

Министерства Карелии начнут отчитываться о своей работе в новом формате

Руководитель республики считает, что ведомства должны отчитываться не в стенах правительства, а непосредственно перед жителями региона.





Накануне в Пряже министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Карелии впервые рассказало об итогах работы за год не в кабинетах правительства, а на встрече с работниками и специалистами агропромышленного комплекса района.





Артур Парфенчиков отметил, что новый формат работы оправдал себя: он позволил министерству и республиканской власти узнать не только о проблемах, волнующих сегодня предпринимателей, но и познакомиться с их инициативами и идеями, которые могут получить в дальнейшем развитие и поддержку.





В частности, представители крестьянско-фермерских хозяйств высказали предложения о создании в регионе агро-бизнес-инкубатора для предпринимателей, желающих начать свой бизнес в сфере сельского хозяйства, о проведении инвентаризации сельхозземель для последующей передачи невозделываемых полей тем, кто желает на них работать, поиске инвесторов для реализации проектов в отрасли. Жители просили врио главы Карелии обратить внимание на вопросы возрождения потребкооперации в республике, ведения нестационарной торговли, поддержки фермеров и их субсидировании.





Доклад об итогах работы отрасли в 2016 году и задачах на 2017 год представил министр сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Всеволод Телицын. По его словам, предприятиям агропромышленного комплекса республики в прошлом году оказана государственная поддержка из бюджетов всех уровней в размере 447,9 миллиона рублей, в том числе из федерального бюджета – 189,1 миллиона рублей, из республиканского - 258,8 миллиона рублей. Субсидии предоставлялись по 28 различным направлениям поддержки.





Как отметил министр, по итогам 2016 года в Карелии сельскохозяйственными организациями произведено 61,6 тысяч тонн молока, что превышает уровень 2015 года на 0,4%. По показателю молочной продуктивности коров республика входит в тройку лучших регионов России. Средний надой на корову по сельскохозяйственным организациям составил 6950 кг молока, что выше уровня 2015 года на 33 кг и на 1420 кг превышает средний показатель по Российской Федерации.





Разговор врио главы Карелии и жителей Пряжинского района, который продолжался более двух часов, шел в целом о развитии агропромышленного комплекса региона, о проблемах поселений муниципального образования. Все обращения Артур Парфенчиков взял под свой личный контроль.





- Встреча была крайне полезной, мы услышали друг друга. Давайте работать вместе. Я открыт для общения, и сейчас мы постараемся изменить формат работы правительства, каждого министерства, также сделать его более открытым, - подчеркнул Артур Парфенчиков.





24.03.2017