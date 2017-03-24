Пойдет под суд

Жительница Петрозаводска задушила мать своего возлюбленного

В карельской столице молодая женщина сядет на скамью подсудимых за убийство.





По версии следствия, в ночь на 8 января 2017 года 27-летняя девушка в Петрозаводске выпивала с матерью своего сожителя. Между женщинами вспыхнула ссора. Тогда обвиняемая напала на 64-летнюю потерпевшую и сначала избила ее руками, а затем задушила.





Злоумышленница находится под стражей. В настоящее время по уголовному делу утверждено обвинительное заключение. В ближайшее время материалы направят в суд. Девушке грозит до 15 лет лишения свободы.





24.03.2017