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24.03.2017

Благодарность от людей

Жители деревни Суна поблагодарили Артура Парфенчикова за сохранение Сунского бора

На имя врио главы Карелии пришло письмо от жителей деревни Суна, в котором они высказали благодарность за разрешение ситуации в Сунском бору.

Письмо от имени жителей деревни Суна Кондопожского района подготовила Татьяна Петровна Ромахина.

«Спасибо за то, что услышали нас в такой острой социальной и непростой ситуации. Надеемся на дальнейшее взаимопонимание и работу на благо жителей Республики Карелия», − говорится в письме.

Сегодня жителей Суны ознакомили с приказом Министерства по природопользованию и экологии Карелии о досрочном прекращении лицензии на разработку карьера в Сунском бору.

Напомним, что переговоры с руководством ООО «Сатурн Нордстрой», имевшего право пользования недрами на месторождении Южно-Сунское, были проведены по поручению врио главы республики Артура Парфенчикова.


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  • Вот и хорошо. Я там турбазу для масквичей построю. Грибов и ягод много, охоту и рыбалку организую. Пусть отдыхают.. успешный бизнесмен (Гость)
    25.03.2017 09:09:42
    +1 -1-1


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