Благодарность от людей

Жители деревни Суна поблагодарили Артура Парфенчикова за сохранение Сунского бора

На имя врио главы Карелии пришло письмо от жителей деревни Суна, в котором они высказали благодарность за разрешение ситуации в Сунском бору.





Письмо от имени жителей деревни Суна Кондопожского района подготовила Татьяна Петровна Ромахина.





«Спасибо за то, что услышали нас в такой острой социальной и непростой ситуации. Надеемся на дальнейшее взаимопонимание и работу на благо жителей Республики Карелия», − говорится в письме.





Сегодня жителей Суны ознакомили с приказом Министерства по природопользованию и экологии Карелии о досрочном прекращении лицензии на разработку карьера в Сунском бору.





Напомним, что переговоры с руководством ООО «Сатурн Нордстрой», имевшего право пользования недрами на месторождении Южно-Сунское, были проведены по поручению врио главы республики Артура Парфенчикова.





24.03.2017