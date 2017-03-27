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27.03.2017

Смертельная авария

Пассажир легковушки погиб в ДТП в Карелии

Во время сильного снегопада на трассе столкнулись две машины, есть пострадавшие и погибшие.

Авария произошла накануне днем в Медвежьегорском районе на 627-м километре дороги "Вологда - Медвежьегорск". По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2106 не справился с управлением, выехал на встречную полосу в зоне действия знака "опасный поворот", в условиях сильного снегопада.

В результате легковушка столкнулась с машиной Mitsubishi. В результате ДТП погиб пассажир автомобиля ВАЗ-2106, водитель госпитализирован. По факту аварии проводится проверка. Обстоятельства устанавливаются, рассказали в ГИБДД Карелии.


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