Смертельная авария

Пассажир легковушки погиб в ДТП в Карелии

Во время сильного снегопада на трассе столкнулись две машины, есть пострадавшие и погибшие.





Авария произошла накануне днем в Медвежьегорском районе на 627-м километре дороги "Вологда - Медвежьегорск". По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2106 не справился с управлением, выехал на встречную полосу в зоне действия знака "опасный поворот", в условиях сильного снегопада.





В результате легковушка столкнулась с машиной Mitsubishi. В результате ДТП погиб пассажир автомобиля ВАЗ-2106, водитель госпитализирован. По факту аварии проводится проверка. Обстоятельства устанавливаются, рассказали в ГИБДД Карелии.





27.03.2017