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27.03.2017

Прогноз погоды

Метель и сильный ветер обещают в Карелии

Жителям республики рано радоваться весне. Пока в регионе прогнозируют ухудшение погоды.

Сегодня, 27 марта, в Карелии будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдет снег. Также усилится северо-западный ветер до 8-13 метров в секунду, а порой порывы достигнут 15-20 метров в секунду. Местами обещают метель, сообщает ЦГМС Карелии. Днем температура воздуха будет колебаться от -2 до +3.

В Петрозаводске ожидается такая же погода, как и по всему региону. Днем столбики термометров покажут +1...+3, ночью -1...-3 градусов.


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