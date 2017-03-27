Кадровый вопрос

Олег Тельнов уволился из правительства Карелии

Врио главы республики своим указом освободил Тельнова от должности премьер-министра правительства региона.





Накануне, 26 марта, Артур Парфенчиков своим указом снял с места первого заместителя главы Карелии, премьер-министра правительства республики Олега Тельнова. С 27 марта исполнение обязанностей премьер-министра правительства региона возложено на Александра Чепика.





Артур Парфенчиков пояснил, что после обстоятельного разговора с Олегом Тельновым он подписал его заявление об отставке по собственному желанию.





- Первый месяц работы в должности врио главы Карелии показал необходимость принятия серьезных кадровых решений. Я благодарен Олегу Тельнову за работу и поддержку в период моего вступления в должность. За это время он не допустил сбоев в работе правительства. Не сомневаюсь, что опыт и профессионализм, полученные Олегом Владимировичем на посту премьер-министра, позволят ему достойно продолжить свою карьеру.





Руководитель региона также отметил, что вместе с тем, погружение в работу правительства, встречи с населением, которые прошли за этот месяц, говорят, что нет времени на промедление. Проблема с расселением аварийного фонда, высокие тарифы, вопросы здравоохранения и сельского хозяйства – это только часть тех ключевых моментов, которые должны решаться уже сейчас, причем решаться системно, отметил врио губернатора.





- Поручая Александру Чепику исполнять обязанности премьер-министра, я ставлю ему жесткие задачи. В срок до 10 апреля внести предложения по изменению структуры правительства. Новая структура должна отвечать многочисленным вызовам, которые сегодня стоят перед нами. Дублирование функций необходимо исключить, численность - оптимизировать. Если есть необходимость принятия незамедлительных кадровых решений – они должны состояться. В срок до 20 апреля я жду от Александра Чепика предложений не только по решению наиболее острых вопросов, но и, это самое главное, по стратегическому развитию нашей республики. Пусть пока тезисных, но конкретных. Нам всем нужна уверенность в завтрашнем дне. Чтобы она состоялась, работать надо уже сегодня – работать динамично и целеустремленно. Именно этим и вызвано состоявшееся сегодня кадровое решение, - добавил Артур Парфенчиков.





27.03.2017