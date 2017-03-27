Массовые протесты

Сотни человек вышли в Петрозаводске на митинг против коррупции

Антикоррупционная акция в карельской столице не обошлась без задержаний.





В минувшее воскресенье в десятках городах России прошли митинги против коррупции. К акции присоединился и Петрозаводск. На площадь около Музыкального театра Карелии вышли около трехсот человек. В основном среди них были молодые люди.





Собравшиеся требовали отставки премьер-министра Дмитрия Медведева. Также они призывали власть отреагировать на фильм Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального "Он вам не Димон".





Как и в других городах, в карельской столице не обошлось без задержаний. Правоохранители забрали с места митинга несколько человек. К одному из них применили силу, затаскивая его в спецмашину вчетвером.





Фотография взята из паблика "Живой Петрозаводск" в социальной сети "ВКонтакте".

27.03.2017