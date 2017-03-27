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27.03.2017

Массовые протесты

Сотни человек вышли в Петрозаводске на митинг против коррупции

Антикоррупционная акция в карельской столице не обошлась без задержаний.

В минувшее воскресенье в десятках городах России прошли митинги против коррупции. К акции присоединился и Петрозаводск. На площадь около Музыкального театра Карелии вышли около трехсот человек. В основном среди них были молодые люди.

Собравшиеся требовали отставки премьер-министра Дмитрия Медведева. Также они призывали власть отреагировать на фильм Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального "Он вам не Димон".

Как и в других городах, в карельской столице не обошлось без задержаний. Правоохранители забрали с места митинга несколько человек. К одному из них применили силу, затаскивая его в спецмашину вчетвером.

Фотография взята из паблика "Живой Петрозаводск" в социальной сети "ВКонтакте".

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  • Ктонибунить из обленившихся депутатов был с народом?Значит,к люстрации пусть готовятся (Гость)
    27.03.2017 11:12:33
    +1 -1
  • Из  единой россии не может ни кто присутствовать на таком митинге.Они все коррупцыонеры их уже отстреливают даже за границей. А властям не надо ждать восстания и беспорядков а приходить на митинги. И слушать что народ хочет. А такой вандализм к людям народ не допустит-всех не арестуют-помещать некуда будет.Мне кажется это подсказка ПРЕЗИДЕНТУ -не туда ведёте страну господа.придумали поборы (платоны всякие и разбитые дороги платные)Крымский мост тоже не бесплатный будет??? Властью видимо командуют сечины.мулляры и тд (Гость)
    27.03.2017 15:40:09
    +1 -1


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