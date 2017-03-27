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27.03.2017

Сила стихии

Женщина погибла на пожаре в Карелии

Жилой дом сгорел в Медвежьегорском районе, погибла местная жительница.

В минувшую субботу ночью в Медвежьегорске в деревянном доме по улице Кемской вспыхнул пожар. С огнем боролись городские специалисты, а также из Пиндуши. Однако огонь все-таки повредил большую часть здания.

На месте пожарные обнаружили тело 52-летней женщины. Ей оказалась безработная жительница одной из квартир сгоревшего дома, сообщили в МЧС Карелии. По факту случившегося проводится проверка.


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