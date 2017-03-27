С долгами справляемся

Карелия полностью погасила проценты по кредитам за март

Республиканские власти строго соблюдают сроки выплат по долгам перед банками.





Министерство финансов региона сообщило, что, по состоянию на 27 марта, проценты за пользование кредитами, предоставленными бюджету Карелии ПАО «Сбербанк России», ПАО «Совкомбанк», ПАО Банк «Возрождение» и ПАО Банк «Онего», за март выплачены в полном объеме и в сроки, установленные государственными контрактами.





Объем государственного долга республики перед коммерческими банками с начала года снижен на 0,85 миллиарда рублей и составляет 5,65 миллиарда рублей. Просроченные обязательства по долговым обязательствам у Карелии отсутствуют.





27.03.2017