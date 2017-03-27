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27.03.2017

Немного добавят

Социальные пенсии проиндексируют на 1,5% в России

С 1 апреля в стране на 1,5% процента повышаются социальные пенсии.

В Карелии индексация коснется 14,5 тысячи получателей. Также повысят пенсии по государственному пенсионному обеспечению таким категориям, как военнослужащие, проходившие военную службу по призыву, и члены их семей, участники Великой Отечественной войны, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, работники летно-испытательного состава. Таких получателей в республике порядка 900 человек. Средний размер социальной пенсии в регионе после индексации составит 9 420 рублей.

Напомним, социальная пенсия назначается тем, кто по каким-либо причинам не может получать страховую пенсию. Такие пенсии устанавливаются при наступлении престарелого возраста, в случае инвалидности или потери кормильца и финансируются из государственного бюджета.

Кроме того, c 1 апреля пересчитают страховые пенсии неработающим пенсионерам исходя из стоимости пенсионного балла 78 рубль 58 копеек.

Страховые пенсии формируются из взносов работодателей. Право на такую пенсию имеют граждане, зарегистрированные в системе обязательного пенсионного страхования. С 1 февраля текущего года страховые пенсии и фиксированные выплаты неработающих пенсионеров были проиндексированы на 5,4%, в Карелии средний размер страховой пенсии после индексации составил 16 645 рублей.


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