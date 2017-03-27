Рекомендации коммунальщикам

Мэрия Петрозаводска ждет от управляющих компаний качественной уборки дворов

Городские власти отметили, что коммунальщикам на этой неделе, кроме подсыпки тротуаров, необходимо предусмотреть очистку крыш от наледи и снега.





В мэрии прошло очередное заседание штаба по подготовке и проведению отопительного периода. Заместитель главы администрации Петрозаводска – председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства Денис Жердев обратил внимание участников совещания на прогноз погоды. В карельской столице на этой неделе ожидаются минусовые температуры.





В этой связи управляющим организациям и ООО «ТехРент» руководство города указало на необходимость ежедневной качественной уборки городских и придомовых территорий, в том числе от снега, подсыпки тротуаров и дорожек, применения противогололедных материалов.





- Из-за перепадов температур появляется наледь на крышах домов, которую должны своевременно устранять, - отметили в мэрии.





27.03.2017