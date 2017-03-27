Изменения к лучшему

Лифты, пандусы и комнаты отдыха для инвалидов обустроят на вокзале Петрозаводска

К 100-летию республики ОЖД обещает изменить облик городского вокзала. После ремонта он станет комфортным и для людей с ограниченными возможностями.





Сегодня врио главы Карелии и начальник Октябрьской железной дороги Владимир Голоскоков обсудили перспективы взаимодействия ОАО «РЖД» и республики.





Владимир Голоскоков положительно оценил работу Петрозаводского территориального управления ОЖД за прошлый год, отметив хорошие показатели по ряду направлений деятельности.





- Дорога успешно отработала в 2016 году. Мы полностью выполнили свои обязательства перед жителями и промышленностью Карелии, сумев повысить грузооборот и объем пассажирских перевозок. Сделано много, еще больше предстоит, и сегодня мы встретились, чтобы «сверить часы». Хочу отметить, что с врио главы мы одинаково видим перспективы развития партнерских отношений по наиболее важным социальным и экономическим проектам, - заявил руководитель Октябрьской железной дороги.





Один из совместных значимых проектов - реконструкция железнодорожного вокзала в Петрозаводске к 100-летию республики. Этот объект руководитель ОЖД и Артур Парфенчиков посетили после встречи в правительстве.





Реконструкцию вокзала проведут при максимально бережном отношении к историческому облику здания. Как рассказал исполняющий обязанности начальника вокзала Дмитрий Нешин, специально для людей с ограниченными возможностями здоровья установят лифты, пандусы, обустроят комнаты отдыха. По всему вокзальному комплексу вывесят указатели со шрифтом Брайля. Одновременно начнутся работы по обустройству высокой пассажирской платформы, чтобы выход из вагона стал более комфортным.





− В середине года должны начаться работы по модернизации вокзала, на следующий год запланировано обустройство высокой пассажирской платформы, − сказал Дмитрий Нешин.





Артур Парфенчиков и Владимир Голоскоков посетили также Отделенческую клиническую больницу, где провели встречу с трудовым коллективом. Кроме непосредственно профессиональных тем работников интересовали вопросы, связанные с обслуживанием городских дорог и территорий, транспортной доступностью микрорайонов, развитием производства и туризма в республике.

Подводя итоги встреч, врио главы Карелии выразил благодарность руководству ОЖД за участие железной дороги в жизни региона, готовность к дальнейшему сотрудничеству и отметил важность сохранения конструктивного диалога.





- На прошлой неделе состоялась моя встреча с президентом РЖД, во время которой обсуждался ряд вопросов, связанных с развитием взаимодействия. Теперь нам предстоит работать по достигнутым соглашениям. Я думаю, что мы успешно реализуем все наши совместные планы, − заявил Артур Парфенчиков.





27.03.2017