Чтобы навести порядок

Артур Парфенчиков призвал провести в Карелии весеннюю генеральную уборку

По мнению руководителя региона, для массовых субботников надо сформировать единую нормативно-правовую базу, которая определит ответственных и установит единый порядок содержания закрепленных территорий.





О необходимости привести в порядок населенные пункты после зимы жители Карелии неоднократно говорили руководителю региона на встречах с населением как в районах республики, так и в Петрозаводске. Это же вопрос сегодня прозвучал на встрече с трудовым коллективом отделенческой клинической железнодорожной больницы.





Отвечая на вопросы медиков, Артур Парфенчиков согласился с необходимостью провести общереспубликанский субботник, однако также высказался о необходимости вести системную работу в этом направлении. Как рассказал врио главы Карелии, поручение сформировать единую нормативно-правовую базу по вопросам благоустройства и уборки территорий дано и.о.премьер-министра правительства Карелии Александру Чепику.





- Я дал поручение определить системный формат ежегодной подготовки к летнему сезону. Необходимо определить ответственных и закрепить за ними территории. Привлечь к уборке не только общественность, но и власть, и бизнес, - пояснил Артур Парфенчиков. - Необходимо также усилить контроль за использованием, охраной и благоустройством территории общего пользования, повысить ответственность юридических лиц за соблюдение чистоты и порядка.





Как рассказал Артур Парфенчиков, совместно с руководством Петрозаводска такая работа уже началась. В первую очередь общими усилиями приведут в порядок мемориальные комплексы, находящиеся на территории города.





В настоящий момент в администрации Петрозаводска составлен список памятных знаков и скульптур, посвященных Великой Отечественной войне. В него вошел 21 объект.

Муниципальным предприятиям города, в первую очередь, это "Мемориал" и "Ритуал"предложено взять шефство над мемориальными комплексами. В ближайшее время проведут работу по закреплению шефства других организаций и предприятий за конкретными объектами.





- Правительство Карелии также возьмет шефство над мемориалом или воинским захоронением, - заверил Артур Парфенчиков. – Думаю, что члены правительства и сотрудники администрации почтут за честь содержать один из исторических объектов Петрозаводска. Мы хотим устанавливать в этом году стелу «Город воинской славы», а у нас солдатские могилы не в надлежащем состоянии. Это неправильно.





27.03.2017